Di seguito un comunicato diffuso da VeraLeaks: Sempre la stessa storia: prima si avverte puzza di gas, poi un boato e poi le emissioni di afo4 ma c’è chi sostiene che le emissioni non sono riconducibili all’area industriale! In questi minuti ancora emissioni visibili dalla testa dell’altoforno 4 e pochi minuti prima si è avvertito un boato A riferirlo a VeraLeaks alcune nostre fonti all’interno dello stabilimento, in foto l’emissione dell’altoforno visibile dalla città, si precisa che pochi minuti prima del boato ci erano già arrivate segnalazioni di forte odore di gas. L'articolo Taranto: forte odore di gas “poi un boato e poi le emissioni di Afo4” VeraLeaks: "sempre la stessa storia" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

