Taranto | forte odore di gas poi un boato e poi le emissioni di Afo4 VeraLeaks | sempre la stessa storia
Di seguito un comunicato diffuso da VeraLeaks: Sempre la stessa storia: prima si avverte puzza di gas, poi un boato e poi le emissioni di afo4 ma c’è chi sostiene che le emissioni non sono riconducibili all’area industriale! In questi minuti ancora emissioni visibili dalla testa dell’altoforno 4 e pochi minuti prima si è avvertito un boato A riferirlo a VeraLeaks alcune nostre fonti all’interno dello stabilimento, in foto l’emissione dell’altoforno visibile dalla città, si precisa che pochi minuti prima del boato ci erano già arrivate segnalazioni di forte odore di gas. L'articolo Taranto: forte odore di gas “poi un boato e poi le emissioni di Afo4” VeraLeaks: "sempre la stessa storia" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giubileo dei Poveri 2025: grande successo e forte coinvolgimento sociale per il Pranzo Solidale della Fondazione Insigniti OMRI a Roma, Pisa e Taranto In occasione del Giubileo dei Poveri 2025, la Fondazione Insigniti OMRI ha organizzato una serie coordi - facebook.com Vai su Facebook
Taranto: forte odore di gas “poi un boato e poi le emissioni di Afo4” VeraLeaks: "sempre la stessa storia" - Sempre la stessa storia: prima si avverte puzza di gas, poi un boato e poi le emissioni di afo4 ma c’è chi sostiene che le emissioni non sono riconducibili all’area industriale! Da noinotizie.it
Taranto, forte odore di gas in città: scatta l’allerta del Comune - Il Comune invita a tenere chiuse le finestre ma rassicura: nessun rischio per la popolazione. Secondo trmtv.it
Bolla di gas su Taranto, aria irrespirabile: “Chiudete le finestre”. Cosa è successo - A Taranto forte odore di gas avvertito in tutta la città. Lo riporta blitzquotidiano.it