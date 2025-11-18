Tar contro De Laurentiis | il Napoli deve pagare i vigili durante le partite al Maradona

"> Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il Tar ha respinto il ricorso presentato da Aurelio De Laurentiis contro il regolamento comunale che impone ai privati il pagamento dei servizi della Polizia locale durante eventi sportivi. Per i vigili urbani impiegati dal Comune nelle gare del Napoli al Maradona, dunque, il patron azzurro dovrà pagare. Lo ha stabilito la prima sezione del tribunale amministrativo, confermando la legittimità dell’atto approvato due anni fa dal consiglio comunale. Come ricostruito da Repubblica Napoli, i giudici hanno ritenuto “coerente e correttamente esercitata” la scelta dell’amministrazione di escludere le manifestazioni calcistiche dagli eventi esonerati dal costo dei servizi di Polizia locale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tar contro De Laurentiis: il Napoli deve pagare i vigili durante le partite al Maradona

