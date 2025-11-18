Taglio Irpef 2026 effetto mediatico o reale? Riduzione dal 35% al 33% per i redditi tra € 28mila e 50mila annui esclusi i più poveri e i più ricchi

La manovra di bilancio 2026 prevede un taglio all'Irpef che interesserebbe soprattutto il ceto medio, aiuta chi già si trova in una posizione di relativa stabilità economica, lasciando fuori chi ha più bisogno di sostegno e offrendo solo piccoli margini di beneficio ai più ricchi

