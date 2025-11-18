di Enza Plotino Venticinque miliardi di euro. A tanto ammonta un beneficio odioso che il governo “riconosce” a chi danneggia l’ambiente. Pubblicato in questi giorni dal Ministero dell’Ambiente l’aggiornamento dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), relativo al 2024. Primi fra tutti quelli diretti alle fonti fossili che da soli contano per 19,2 miliardi di euro. Il documento certifica anzi l’aumento dei sussidi dannosi piuttosto che la loro progressiva estinzione, come era previsto dal Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale: lo scorso anno sono entrati a far parte del sistema incentivante, tra gli altri, il contributo per la raccolta di legname nell’alveo dei fiumi e quello per l’ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sussidi alle fonti fossili, ormai il governo Meloni li ‘benedice’ apertamente