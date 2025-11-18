Supino presentazione del libro Italiani d' America la grande emigrazione negli Stati Uniti

Supino, sabato 22 novembre: la storia dell’emigrazione protagonista con “Italiani d’America”Sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare del Comune di Supino ospiterà la presentazione del libro “Italiani d’America. La grande emigrazione negli Stati Uniti”. L’incontro vedrà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Comune di Supino Sabato 15 Novembre 2025 Aula Consiliare - Ore 17:00 Presentazione del libro: Racconti della mia vita in Francia sotto l'occupazione tedesca Memoriale e profilo biografico del Magg.Gen. S.Te.A. Mario De Santis Avv. Enrico Zuccaro dialog - facebook.com Vai su Facebook

Fondazione Rosselli, il 17 giugno presentazione libro 'I socialisti italiani e francesi" - La Fondazione Rosselli ospita nella sede di via degli Alfani 101/r il 17 giugno alle ore 17 la presentazione del libro 'I socialisti italiani e francesi (1971- Si legge su lanazione.it

Nucleare: il 10 novembre alla Camera la presentazione del libro “L’atomo convertito. Una bella storia italiana” - “L’atomo convertito – Una bella storia italiana”: è questo il titolo del libro di Maurizio Stefanini e Giuseppe Rotunno che sarà presentato il 10 novembre, alle ore 16. Lo riporta agensir.it

Libro sugli 'Italiani nelle terre boeme' presentato a Praga - Su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia a Praga e della Fondazione Eleutheria, i suggestivi spazi del monastero di Strahov, a pochi passi dal Castello della capitale ceca, ospitano oggi - Scrive ansa.it