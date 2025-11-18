SuperEnalotto jackpot incredibile! Oggi mega vincita | i numeri

Il Superenalotto di oggi, 18 novembre 2025, ha regalato una grande emozione a un giocatore di Roma. Nessuno ha centrato il ‘6’ né il ‘5+1’, ma è stato realizzato un ‘5’ vincente del valore di 169.111,05 euro. La schedina fortunata è stata giocata presso un tabaccaio situato in Piazza del Biscione, a Roma. L’estrazione di oggi fa salire il jackpot per il prossimo concorso a 80,2 milioni di euro, confermando il fascino del gioco e l’attesa dei numeri fortunati che ogni settimana attirano migliaia di italiani. I punteggi vincenti. Ogni schedina del Superenalotto prevede una colonna minima, cioè una combinazione di sei numeri, ma la giocata può arrivare fino a un massimo di 27. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, jackpot incredibile! Oggi mega vincita: i numeri

Altre letture consigliate

#Giocopubblico #Superenalotto SuperEnalotto, grande vincita online su Sisal.it: centrato un Punto 5 da 32mila euro e Jackpot a 78,4 milioni dlvr.it/TPH7lS Vai su X

ESTRAZIONI LIVE Dalle 20:00 numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in tempo reale. Jackpot €73,9 milioni: controlla qui la tua schedina - facebook.com Vai su Facebook

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 18 novembre 2025: numeri vincenti e Jackpot - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... Segnala ilsussidiario.net

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 18 novembre - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi martedì 18 novembre del Superenalotto. Secondo msn.com

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 15 Novembre 2025 - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione di sabato 15 novembre 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... ilsussidiario.net scrive