SuperEnalotto estratta la combinazione vincente oggi 18 novembre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi martedì 18 novembre del Superenalotto. Centrato un '5' da oltre 169mila euro. La schedina vincente è stata giocata presso un tabaccaio situato in Piazza del Biscione, a Roma: il fortunato si porta a casa esattamente 169.111,05 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

