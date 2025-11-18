Summit tra istituzioni e sindacati Più risorse l’impegno adesso c’è | Ma rimandate lo sciopero del 20
La montagna ha partorito il classico topolino. Dopo il nulla di fatto nella serie infinita di infruttuosi vertici con l’azienda, i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Conerobus hanno provato con le istituzioni e i soci dell’azienda, ma il risultato resta invariato. Nessun impegno scritto sulle risorse e sulle prospettive aziendali, soltanto una serie di aperture, per certi versi anche importanti, a cui però al momento non corrispondono atti. Il vertice è stata anche l’occasione da parte dei soci di chiedere un passo indietro ai sindacati sul fronte dello sciopero di 8 ore proclamato per giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
