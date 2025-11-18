Suicidio assistito perché le Kessler hanno potuto dire addio come volevano e cosa l’Italia non permette ancora
La morte simultanea di Alice ed Ellen Kessler ha riportato l’attenzione su una pratica legale in Germania ma ancora al centro di dibattiti in Italia: il suicidio assistito. La portavoce dell’ associazione Deutsche Gesellschaft ha confermato che le due artiste avevano effettivamente optato per questa scelta, possibile grazie a una sentenza storica della Corte Costituzionale tedesca. La sentenza in questione è del 26 febbraio 2020 e stabilisce alcuni criteri generali che hanno ampliato significativamente le possibilità rispetto ad altri Paesi europei. Secondo la sentenza, ogni individuo ha il diritto di autodeterminarsi nella scelta di porre fine alla propria vita e di richiedere aiuto per farlo, a patto che la decisione sia autonoma e responsabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it
