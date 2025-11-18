Suicidio assistito in coppia | la triste fine delle due gemelle Kessler

Laverita.info | 18 nov 2025

Alice ed Ellen sono morte a 89 anni nella loro casa di Grünwald, in Baviera. La «Bild»: «Scelta l’eutanasia». «Vogliamo andarcene nello stesso momento. Nessuna vuole stare senza l’altra», avevano detto un anno fa. Inseparabili fino alla fine. Gemelle in tutto. Anche nell’ultimo atto: scegliere la morte, insieme. Alice ed Ellen Kessler sono state ritrovate ieri senza vita nella loro casa a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, dove vivevano in due appartamenti attigui, divisi da una parete scorrevole. Secondo il quotidiano Bild hanno fatto ricorso al suicidio assistito. Avevano compiuto 89 anni lo scorso 20 agosto. 🔗 Leggi su Laverita.info

suicidio assistito in coppia la triste fine delle due gemelle kessler

© Laverita.info - Suicidio assistito in coppia: la triste fine delle due gemelle Kessler

