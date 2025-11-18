Suicidio assistito | il caso Kessler riaccende il dibattito

La morte delle  gemelle Alice ed Helen Kessler, icone della televisione europea degli anni Sessanta, ha riportato al centro della discussione pubblica un tema che da anni divide Paesi, istituzioni e opinione pubblica:  il suicidio assistito. La notizia, diffusa dalla Germania, ha colpito non solo per il valore simbolico delle due artiste, ma anche per le circostanze che hanno accompagnato la loro scelta. Non è un episodio qualsiasi, ma il punto d’incontro di domande che nessuna società può evitare:  fino a che punto una persona può decidere della propria morte?  E quale ruolo hanno la medicina, il diritto e lo Stato nel tutelare o limitare quella decisione? Il dibattito sul  fine vita  è complesso perché il suicidio assistito non è soltanto una formula giuridica, ma una pratica che incrocia sofferenza individuale, responsabilità cliniche, limiti etici e sensibilità culturali molto diverse. 🔗 Leggi su Panorama.it

