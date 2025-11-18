Suicidio assistito come funziona in Germania e quali sono le differenze con l’Italia

(Adnkronos) – Un caso come quello delle gemelle Kessler in Italia non sarebbe stato possibile perché "in Germania, per accedere al suicidio assistito, basta che la persona sia maggiorenne e pienamente capace di autodeterminarsi, non deve necessariamente essere malata. Il medico deve constatare, quindi, solo la capacità di intendere e di volere della persona e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

