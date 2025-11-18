Sui Labubu ci faranno un film per il cinema | l’ascesa dei pupazzetti virali nati dal K-pop

Fanpage.it | 18 nov 2025

I Labubu approdano sul grande schermo grazie a Sony, che ha acquisito i diritti per un film dedicato ai celebri pupazzetti nati nel mondo del K-pop e diventati un fenomeno globale grazie a TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

