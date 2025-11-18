Sui Labubu ci faranno un film per il cinema | l’ascesa dei pupazzetti virali nati dal K-pop

I Labubu approdano sul grande schermo grazie a Sony, che ha acquisito i diritti per un film dedicato ai celebri pupazzetti nati nel mondo del K-pop e diventati un fenomeno globale grazie a TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.95047.it/palermo-maxi-sequestro-di- 10mila-labubu-falsi-sette-commercianti-indagati- valore-del-giro-daffari-oltre-mezzo-milione/ - facebook.com Vai su Facebook

I Labubu arrivano al cinema: presto un film sui peluche virali di Pop Mart - Sony Pictures sta lavorando a un film sui Labubu, lo conferma il sito americano Deadline. msn.com scrive

Labubu: gli onnipresenti mostriciattoli cinesi arriveranno al cinema con Sony - Hollywood Reporter diffonde la notizia di un prossimo film sui Labubu, i mostriciattoli cinesi di moda tra grandi e piccoli. Da comingsoon.it

I Labubu avranno il loro film. In lavorazione alla Sony un progetto con i pupazzetti cinesi - Occhi grandi, orecchie da coniglio e denti aguzzi, i Labubu sono pupazzetti creati su ispirazione di personaggi del folklore norreno. Riporta msn.com