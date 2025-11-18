Sugo cronaca sentimentale del cibo

Storia sentimentale del cibo. O anche autobiografia con il tovagliolo al collo. E’ difficile definire il libro “Sugo” di Mariachiara Montera (edizioni Blackie, 124 pagine, 13 euro), interessante tentativo di raccontare il rapporto tra ciò che mangiamo, come lo mangiamo e la nostra identità che parte dal femminile – l’autrice sceglie di raccontare quattro storie vere di donne più la sua e usa volutamente il “femminile universale” – ma diventa storia di tutti, in cui ciascuno di noi può trovare identificazione e motivi di riflessione. “Il cibo ha in sé la maggior parte delle risposte – scrive l’autrice nella quarta di copertina - bisogna solo saperlo interrogare nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

