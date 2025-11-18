Suarez confessa | Il piano è tornare lì Parole importanti dell’attaccante sul suo futuro ecco il segnale in caso di addio dall’Inter Miami…

Juventusnews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suarez, attaccante dellInter Miami, ha parlato così del suo futuro in caso di addio al club di MLS. Le sue dichiarazioni. Un’amicizia che continua in campo, ma un destino professionale che sta per separarsi. Mentre il suo grande amico Lionel Messi ha appena prolungato il suo accordo con l’ Inter Miami, Luis Suárez si trova a un bivio. Il contratto del “Pistolero” con il club della Florida scade alla fine dell’anno, e il suo futuro è un rebus. In una recente intervista, l’attaccante uruguaiano non ha svelato i suoi piani, ma ha offerto un ritratto profondo della sua mentalità. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo “Sono un esempio di ribellione”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

suarez confessa il piano 232 tornare l236 parole importanti dell8217attaccante sul suo futuro ecco il segnale in caso di addio dall8217inter miami8230

© Juventusnews24.com - Suarez confessa: «Il piano è tornare lì». Parole importanti dell’attaccante sul suo futuro, ecco il segnale in caso di addio dall’Inter Miami…

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Suarez Confessa Piano 232