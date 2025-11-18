Su che canale vedere in tv Italia-Uzbekistan oggi Mondiali calcio U17 | orario programma streaming

Dopo aver vinto quattro partite di fila tra fase a gironi e primo turno della fase a eliminazione diretta, l’ Italia torna in campo domani sul campo 8 dell’Aspire Zone di Doha (in Qatar) contro l’ Uzbekistan negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2025. Gli Azzurrini vogliono andare avanti nella competizione e mettono nel mirino i quarti della rassegna iridata giovanile sfidando una squadra capace di eliminare ai rigori la Croazia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UZBEKISTAN DI CALCIO U17 DALLE 13.30 “ È una squadra che conosciamo e che rispettiamo: è solida, intensa e con un’idea di calcio ben definita. 🔗 Leggi su Oasport.it

