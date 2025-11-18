Stupore ricostruzione ridicola Il Colle contro Bignami che chiedeva di smentire ' piani' anti Meloni Fazzolari | FdI e Chigi leali
Il capogruppo di FdI aveva chiesto al Colle di smentire un'indiscrezione de «La Verità» secondo cui «consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro la premier». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il capogruppo di FdI alla Camera riprende la notizia pubblicata da La Verità secondo la quale consiglieri del capo dello Stato “auspicherebbero iniziative contro la premier”. La replica: “Stupore per le sue parole” - facebook.com Vai su Facebook
Bignami: «Consiglieri del Colle contro Meloni?Serve una smentita». Stupore del Quirinale: ricostruzione ridicola - Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire la notizia pubblicata da La Verità in un articolo titolato “Il piano del Quiri ... Lo riporta msn.com
Il Quirinale contro Bignami: «Stupore per le sue parole, sconfinano nel ridicolo». Il capogruppo FdI chiedeva di smentire "piano" anti Meloni - Secondo una nota del Quirinale, il capogruppo di FdI alla Camera «sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica». roma.corriere.it scrive
Stupore del Quirinale sulle parole di Bignami (Fratelli d'Italia): "Sconfina nel ridicolo". L'esponente della maggioranza chiedeva smentire agli "attacchi" verso la Meloni - Il capogruppo alla Camera del partito più importante della maggioranza: "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro ... gazzettadelsud.it scrive