Strumenti interni di Windows 11 tra i meno conosciuti e nascosti
Windows 11 offre una grande quantità di accessori molto utili e usati, alcuni storici come la calcolatrice, altri in nuove versioni come il Blocco Note e l'app Paint per disegnare ed altri ancora completamente nuovi e nemmeno presenti in Windows 10. In questa guida vi mostreremo alcuni degli strumenti e programmi integrati in Windows 11 meno usati e meno conosciuti e, nonostante potrebbe sembrare un articolo "da principianti", sono pronto a scommettere che molti degli strumenti sono sfuggiti anche ai più esperti. Qui in basso abbiamo raccolto tutti gli strumenti e programmi che Microsoft ha integrato all'interno di Windows 11 e che spesso sono poco pubblicizzati o utilizzati, costringendo spesso gli utenti a scaricare quello che serve da Internet. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
