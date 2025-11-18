Stretta su droga e alcol In tre finiscono nei guai

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri in tutto il territorio provinciale: rivenuta droga che qualcuno aveva abbandonato mentre era in corso una manifestazione nel centro storico di Pollenza. Nel corso del fine settimana, la Compagnia di Macerata ha svolto un servizio di controllo mirato, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere. L’operazione ha visto in azione i militari del Nucleo operativo e radiomobile delle stazioni Carabinieri di Pollenza, Macerata, Cingoli, Treia, Appignano e del Nucleo Cinofili di Pesaro. Nel centro storico di Pollenza, in occasione della manifestazione Castagne e cantine, che ha richiamato numerosi visitatori, sono stati eseguiti una serie di controlli con il cane antidroga, il cui fiuto ha permesso di rinvenire quattro frammenti e due spinelli confezionati, per un totale di quattro grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stretta su droga e alcol. In tre finiscono nei guai

Altre letture consigliate

Maxi-stretta sullo spaccio nella Capitale: 13 arresti e un fiume di droga sequestrata in tre giorni - facebook.com Vai su Facebook

Salento, stretta dei carabinieri sullo spaccio: sequestri di droga e due arresti in poche ore Vai su X

Stretta su droga e alcol. In tre finiscono nei guai - Da Macerata a Pollenza e Corridonia: fine settimana di controlli dei carabinieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Alcol e droga, scatta la stretta: in quattro finiscono nei guai - MACERATA I carabinieri hanno potenziato l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle zone più critiche sul fronte della sicurezza. Secondo corriereadriatico.it

Incidenti stradali e assunzione di alcol e droghe, tre anni di test di un gruppo di medici del Goretti: è allarme - Ovvero una analisi sugli incidenti stradali correlati ad uso di droga e alcol in un'area dell'Italia centrale ... Come scrive ilmessaggero.it