Strage degli innocenti La città non dimentica Incontro con le scuole

Pesaro non dimentica. E commemora la “ strage degli Innocenti ” insieme ai piccoli studenti e studentesse (1^ D e A della Brancati dell’Ic Olivieri) che hanno ricordato quanto accaduto 82 anni fa. La mattinata, guidata dall’ Anpi provinciale di Pesaro e Urbino, ha previsto un incontro con il Prefetto Emanuela Saveria Greco a Palazzo Ducale, un incontro con l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia e, insieme al Quartiere1, la visita al luogo in cui, il 17 novembre 1943, i proiettili tedeschi caddero tra le abitazioni uccidendo 14 persone, quasi tutti bambini e ragazzi, nell’allora piazzale Spalato, nel dopoguerra rinominato piazzale degli Innocenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

