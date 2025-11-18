Strage degli innocenti La città non dimentica Incontro con le scuole
Pesaro non dimentica. E commemora la “ strage degli Innocenti ” insieme ai piccoli studenti e studentesse (1^ D e A della Brancati dell’Ic Olivieri) che hanno ricordato quanto accaduto 82 anni fa. La mattinata, guidata dall’ Anpi provinciale di Pesaro e Urbino, ha previsto un incontro con il Prefetto Emanuela Saveria Greco a Palazzo Ducale, un incontro con l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia e, insieme al Quartiere1, la visita al luogo in cui, il 17 novembre 1943, i proiettili tedeschi caddero tra le abitazioni uccidendo 14 persone, quasi tutti bambini e ragazzi, nell’allora piazzale Spalato, nel dopoguerra rinominato piazzale degli Innocenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'Strage degli Innocenti' a Pesaro, il ricordo 82 anni dopo. Nell'assalto nazista morirono 14 persone, tra cui molti bimbi
Pesaro ha commemorato oggi la "strage degli Innocenti" insieme agli studenti dell'Ic Olivieri, 82 anni dopo la tragedia del 1943. Una mattinata dedicata alla memoria e ai diritti dell'infanzia, nel luogo dove persero la vita 14 bambini e ragazzi.
