Stop alle telefonate moleste | dal 19 novembre scatta il blocco automatico dei numeri falsi

Il telefono squilla, guardi il display e vedi un numero di cellulare italiano. Rispondi pensando che sia qualcuno che conosci, ma dall’altra parte c’è l’ennesimo operatore che vuole venderti un contratto per luce e gas. Questa scena, ripetuta milioni di volte ogni giorno nelle case degli italiani, potrebbe finalmente diventare un ricordo. Dal prossimo 19 novembre entra in vigore la seconda fase del regolamento Agcom contro lo spoofing telefonico, una stretta che promette di bloccare automaticamente le finte chiamate provenienti da numeri mobili. Dopo la paletta rossa calata in pieno agosto sulle telefonate da rete fissa, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianta un altro fermo alle telefonate moleste. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stop alle telefonate moleste: dal 19 novembre scatta il blocco automatico dei numeri falsi

