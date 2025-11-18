anticipazioni e stato attuale di Heels: futuro e possibilità di rinnovo. Il drama sportivo Heels, trasmesso su Starz dal 2021 al 2022, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del wrestling e delle serie televisive. Nonostante la conclusione delle due stagioni, recentemente si sono aperture nuove prospettive riguardo a un eventuale terzo ciclo, grazie anche alla ri-pubblicazione su piattaforme come Netflix. Questo articolo offre un quadro dettagliato sulla serie, le sue caratteristiche principali e le dichiarazioni di figure coinvolte sul possibile futuro del prodotto. la trama e i punti di forza di Heels. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stephen amell svela i piani per la terza stagione cancellata di heels