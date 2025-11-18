Le vicende legate a Star Trek: Voyager continuano a coinvolgere i fan in modo appassionato, grazie a una nuova miniserie a fumetti intitolata Homecoming. Questa serie si propone di approfondire le sorti dell’equipaggio di Janeway, proseguendo la narrazione subito dopo gli eventi dell’episodio finale. La pubblicazione dei dettagli relativi all’ultimo numero preannuncia un finale ricco di colpi di scena e imprevedibili sviluppi, mantenendo alta l’attenzione di un pubblico fedele e desideroso di scoprire come si concluderà questa avvincente saga. l’evoluzione della miniserie Homecoming. continuità con la serie originale e novità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek voyager homecoming: prime anticipazioni sull’ultimo episodio