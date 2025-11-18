La serie Star Trek si prepara a rivelare aspetti della storia che negli anni ’60 erano considerati troppo provocatori per essere affrontati in televisione. Sin dalla sua nascita, questa franchise ha spesso anticipato i tempi, portando sullo schermo tematiche legate alla rappresentanza culturale e sociale. Un esempio emblematico è la figura di Nyota Uhura, interpretata da Nichelle Nichols, che ha rappresentato un’innovazione nel panorama della televisione di quegli anni. Nei prossimi mesi, una nuova pubblicazione approfondirà questa figura, mettendo in luce il suo ruolo nel contesto storico e nei progressi sociali del nostro tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek presenta l’episodio che nel 1966 avrebbe spaventato l’america