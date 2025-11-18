Star trek 3 anni fa conferma la divinità come ultima frontiera

Dal suo debutto nel 1966, Star Trek ha rappresentato il simbolo dell'esplorazione spaziale come ultima frontiera, con i capitani James T. Kirk e Jean-Luc Picard che ne hanno sancito l'iconografia nelle rispettive serie. Recenti sviluppi narrativi hanno rivoluzionato questa concezione, ammettendo che lo spazio stesso non costituisce più il limite finale dell'universo. La trasformazione del franchise introduce un nuovo concetto: quello di "Ascensione", una meta spirituale che va oltre la dimensione fisica dello spazio, puntando ad un livello superiore di esistenza. la vera frontiera: l'"ascensione" come obiettivo supremo.

