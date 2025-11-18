Stankovic | Dobbiamo credere in noi stessi

E' tornata subito in palestra la Yuasa Battery perché in vista della gara di domani a Milano, ore 20,30, non c'è troppo tempo utile. Obiettivo numero uno togliersi dalla mente le negatività della sconfitta contro Cuneo che di tossine ne lascerà di sicuro ma occorre guardare avanti e serrare le fila. Il campionato così serrato (si giocherà anche domenica alle 19 in casa contro Piacenza) non permette di fermarsi affatto e nella situazione di Grotta serve una reazione forte e decisa, di squadra e di orgoglio. Su questo argomento è chiaro il pensiero di Dragan Stankovic, l'elemento più esperto del gruppo che analizza così la situazione: "Non c'è molto tempo di pensare a quello che è successo contro Cuneo, dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare a Milano partendo dal campo con questi due allenamenti che abbiamo a disposizione.

