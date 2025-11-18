Stadio-clinica furia Ternana | Si è consumato l’ennesimo sgarbo nei confronti della città di Terni

“Oggi si è consumato l’ennesimo sgarbo nei confronti della città di Terni, che resta nuovamente bloccata”.È la prima riga di una nota al veleno firmata dalla Ternana calcio dopo la “fumata grigia” di fronte al Tar dell’Umbria per la vicenda stadio-clinica. I giudici amministrativi, preso atto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

La vicenda del nuovo stadio e della clinica privata a esso collegata torna al centro del confronto istituzionale tra Regione Umbria e Comune di Terni, dopo la richiesta formale della presidente regionale Stefania Proietti al sindaco Stefano Bandecchi di ritirare l - facebook.com Vai su Facebook

Stadio-clinica, ancora prove d'intesa: Proietti chiede a Bandecchi di ritirare la determina Vai su X

TAR Umbria, svolta sul progetto Stadio-Clinica: la Regione ritira la richiesta di sospensiva - Come riportato da tag24umbria, durante l’apertura della seduta del TAR dell’Umbria ... Lo riporta ternananews.it

Stadio-Clinica. Il TAR rivia a gennaio - Altri due mesi di tempo trovare un accordo fra Regione Umbria e Comune di Terni sul dossier che più di tutti sta accendendo il dibattito politico e l'opinione pubblica nella città dell'acciaio. Come scrive rainews.it

Incognita Stadio-clinica, oggi udienza davanti alTar: si va allo scontro finale tra Comune e Regione - TERNI La telefonata di ieri sera tra Stefano Bandecchi e Stefania Proietti avrebbe dovuto scongiurare lo scontro finale sul progetto stadio- Scrive ilmessaggero.it