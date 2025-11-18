Sta scatenando una crisi senza precedenti | quello strano allarme sulla Cina

L'epicentro della nuova crisi mondiale delle droghe sintetiche coinciderebbe con un sistema ramificato che parte dalla Cina, attraversa i porosi confini della Thailandia e del Laos, e approda nello Stato di Shan, nel Myanmar, oggi considerato dalle Nazioni Unite il più grande hub di produzione di metanfetamina al mondo. Questa è la mappa tracciata da una lunga inchiesta del Washington Post che ha cercato di accendere i riflettori su un tema tanto delicato quanto complicato da comprendere. Il fenomeno sarebbe confermato da vari episodi, compreso uno emblematico avvenuto avvenuto nell'ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sta scatenando una crisi senza precedenti": quello strano allarme sulla Cina

