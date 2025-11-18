SS Lazio il nuovo falconiere è Giacomo Garruto

La Lazio ha la sua nuova aquila. Il simbolo del club biancoceleste sarà presentato domenica 23 novembre in occasione di Lazio-Lecce. In attesa di conoscere il nome dell’animale, che sarà scelto dai tifosi attraverso un contest che partirà nella giornata di mercoledì 19 ottobre, RomaToday può. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo acquisto della Lazio Ecco la nuova aquila! - facebook.com Vai su Facebook

Un'altra aquila a Formello: il nome e chi è il nuovo falconiere. Ma non potrà volare prima di Lazio-Lecce... - L’annuncio del club biancoceleste solo per presentarla: ha 9 anni ma non è ancora pronta per lo show allo stadio ... msn.com scrive

Lazio, benvenuta alla nuova aquila: la presentazione e la scelta del nome - Ieri sui canali social della Lazio è apparsa per la prima volta la nuova aquila, ecco tutte le informazioni sulla presentazione e sulla scelta del n ... Come scrive laziopress.it

Lazio, ecco la nuova aquila: senza Olympia una vera maledizione casalinga. Ora addestramento e scelta del nome - A 311 giorni dall’ultimo volo di Olympia, la Lazio annuncia una nuova aquila, già fotografata al “Mirko Fersini” di Formello. Lo riporta msn.com