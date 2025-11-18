Squale + Drass ecco l’Orologio che nasce dai sottomarini e sfida gli abissi

Mondouomo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Squale DRASS S.A.V.E.R.: orologio professionale ispirato ai sottomarini da salvataggio. Cassa Master 316L, impermeabile 500m, movimento Sellita automatico, lunetta BUND. Eccellenza svizzera-italiana. Prezzo 1.490€. Disponibile su squale.ch L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Squale + Drass, ecco l'Orologio che nasce dai sottomarini e sfida gli abissi.

