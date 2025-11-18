Sport in tv oggi martedì 18 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 18 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulle Finali di Coppa Davis, che inizieranno da quest’oggi a Bologna. Ad aprire le danze della settimana dedicata al celebre torneo tra nazioni nel tennis sarà la sfida tra Francia e Belgio. Un confronto che potrebbe interessare l’Italia, che in caso di successo contro l’Austria affronterebbe la vincente di questo confronto. Allargando gli orizzonti, tanto calcio con le qualificazioni ai Mondiali 2026 e il percorso per essere parte della fase finale della rassegna continentale U21 del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
