Sport e solidarietà in campo il personale degli ospedali di Perugia e Terni

Partecipazione e sensibilità hanno caratterizzato la serata di lunedì sera allo stadio comunale di San Sisto, dove si è disputato l'incontro di calcio tra le squadre dei sanitari dell'ospedale di Perugia e dell'ospedale di Terni.L'evento, organizzato nell'ambito del programma regionale "Umbria.

