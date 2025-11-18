Spari contro la lucciola Patteggia cinque anni
È stato definito ieri davanti al gup Corrado Schiaretti il patteggiamento per il tentato omicidio della prostituta bulgara di 29 anni, raggiunta da diversi colpi di pistola il 19 maggio 2024 lungo la statale Adriatica, a Fosso Ghiaia. L’imputato, un connazionale di 33 anni domiciliato a Viserba, assistito dall’avvocato Riccardo Luzi, ha concordato con la procura una pena di cinque anni. L’accordo è stato possibile dopo l’impegno a risarcire la vittima con 10mila euro. Una cifra non adeguata, secondo il legale della giovane donna, l’avvocato Lorenzo Manfroni, considerando un danno stimabile "anche tra i 200 e i 300mila euro" e per la gravità dell’aggressione, che aveva una pena base di dodici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Ieri purtroppo ho avuto la conferma di una notizia che non avrei mai voluto dare. Sono stati i compagni di avventure Thomas Bires e Simone Lucciola a dirmelo, visto che era da mesi che lo stavano cercando invano. È venuto a mancare l'amico e complice Mar - facebook.com Vai su Facebook
Spari contro la gatta Nina, impallinata sul balcone di casa. I proprietari: «Atto gravissimo, potevano ucciderla» - Un gesto che ha lasciato sbigottiti i proprietari, una famiglia che abita in zona parco Spinde. Segnala ilgazzettino.it