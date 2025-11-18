spari contro la lucciola patteggia cinque anni

È stato definito ieri davanti al gup Corrado Schiaretti il patteggiamento per il tentato omicidio della prostituta bulgara di 29 anni, raggiunta da diversi colpi di pistola il 19 maggio 2024 lungo la statale Adriatica, a Fosso Ghiaia. L’imputato, un connazionale di 33 anni domiciliato a Viserba, assistito dall’avvocato Riccardo Luzi, ha concordato con la procura una pena di cinque anni. L’accordo è stato possibile dopo l’impegno a risarcire la vittima con 10mila euro. Una cifra non adeguata, secondo il legale della giovane donna, l’avvocato Lorenzo Manfroni, considerando un danno stimabile "anche tra i 200 e i 300mila euro" e per la gravità dell’aggressione, che aveva una pena base di dodici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

