Spalletti il colpo di mercato è Bremer | via libera dai medici la sfida al Napoli nel mirino

Gazzetta.it | 18 nov 2025

I bianconeri non potranno spendere molto a gennaio, ma la Juve riavrà il suo leader difensivo già ai primi di dicembre: controllo al ginocchio ok, potrà lavorare gradualmente con la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti il colpo di mercato 232 bremer via libera dai medici la sfida al napoli nel mirino

© Gazzetta.it - Spalletti, il colpo di mercato è... Bremer: via libera dai medici, la sfida al Napoli nel mirino

