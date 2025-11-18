Spalletti il colpo di mercato è Bremer | via libera dai medici la sfida al Napoli nel mirino

I bianconeri non potranno spendere molto a gennaio, ma la Juve riavrà il suo leader difensivo già ai primi di dicembre: controllo al ginocchio ok, potrà lavorare gradualmente con la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti, il colpo di mercato è... Bremer: via libera dai medici, la sfida al Napoli nel mirino

Colpo di scena Spalletti, decisione inaspettata: stentano tutti a crederci Cosa sta succedendo https://bit.ly/4nTkhFj - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus si fionda sull’ex Inter: #Spalletti vuole lui per rinforzare il centrocampo IL COLPO blstg.news/eYbk/ Vai su X

Juve, affare clamoroso con il Napoli: Spalletti riabbraccia il fedelissimo - Spalletti e il grande regalo di calciomercato: un super colpo dal Napoli già a gennaio, ecco il suo fedelissimo ... Secondo calciomercato.it

Juve, un colpo da Nazionale: è il primo regalo a Spalletti - it ha chiesto ai propri followers X quale ex giocatore del tecnico di Certaldo farebbe più comodo ai bianconeri. calciomercato.it scrive

Juventus, vertice di mercato con Spalletti: quando ci sarà e le linee guida - La Juventus ha in programma un vertice di mercato con Luciano Spalletti: tutte le idee per gennaio e per l'estate Alla fine di novembre e inizio dicembre è previsto un incontro diretto, un summit, tra ... Lo riporta msn.com