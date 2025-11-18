Spacciatori tra i clienti chiuso per sette giorni locale a Modugno

Stop per sette giorni alla licenza: il questore di Bari, Massimo Gambino, ha disposto con apposito provvedimento la chiusura di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a Modugno.Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

