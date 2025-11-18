Sotto la superficie | a Palazzo Ghizzoni un incontro per capire il disagio giovanile
L’associazione Piacenza Oltre organizza "Sotto la superficie: Comprendere il disagio giovanile", un incontro pubblico dedicato all’analisi e alla comprensione delle difficoltà che oggi segnano la vita di molti adolescenti. L’evento si terrà sabato 22 novembre alle ore 10, a Palazzo Ghizzoni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
