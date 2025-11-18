Sotto la superficie | a Palazzo Ghizzoni un incontro per capire il disagio giovanile

Ilpiacenza.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Piacenza Oltre organizza "Sotto la superficie: Comprendere il disagio giovanile", un incontro pubblico dedicato all’analisi e alla comprensione delle difficoltà che oggi segnano la vita di molti adolescenti. L’evento si terrà sabato 22 novembre alle ore 10, a Palazzo Ghizzoni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Vita Sotto la Superficie dei Laghi Europei – Rutilo Comune nel Suo Mondo Acquatico - Vita Sotto la Superficie dei Laghi Europei – Rutilo Comune nel Suo Mondo Acquatico Sarkozy in carcere mangia solo yogurt: «Non sa cucinare, rifiuta il cibo servito perché ha paura che gli sputino nel ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sotto Superficie Palazzo Ghizzoni