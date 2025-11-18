‘Sono in cura’ | Genny Urtis rivela a Belve l’intervento fatto per il fidanzato manipolatore

Un percorso di transizione condizionato dalla relazione. Genny Urtis torna nello studio di Belve (Rai2), raccontando il suo percorso di transizione e gli ostacoli legati a una relazione con un fidanzato definito “manipolatore e truffatore”. «Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare», confessa. Francesca Fagnani chiede se alcune scelte siano state fatte per assecondarlo: «Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui», ammette Urtis. La giornalista indaga anche sulla promessa di una vita familiare: «Avevamo scelto anche le madri dei nostri figli», racconta Urtis, parlando di maternità surrogata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Sono in cura’: Genny Urtis rivela a Belve l’intervento fatto per il fidanzato “manipolatore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prenditi cura della tua pelle e sostieni chi coltiva futuro: sono arrivati in Bottega i nuovi cosmetici Natyr – Hope for Palestine Sono realizzati con prezioso olio d’oliva palestinese e includono: – Crema mani nutriente – Crema corpo idratante – Bagnodocci - facebook.com Vai su Facebook

Sono pubblicati, a cura della Posizione organizzativa Assemblea e Organi consiliari, gli esiti delle sedute del Consiglio regionale del 11-12-13-14 novembre 2025. consiglio.regione.fvg.it Vai su X

Genny Urtis a Belve : «Il mio ex compagno era un manipolatore e truffatore, mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Sono ancora in cura» - Ha parlato del periodo complesso della transizione, ma anche della sua ricca vita mondana: «Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non vo ... Segnala vanityfair.it

Genny Urtis contro tutti a Belve: la lite con Diletta Leotta e il segreto su Francesca Cipriani - Genny Urtis a Belve confessa la relazione tossica con l'ex fidanzato e accenna ad un'altra relazione con un calciatore. Da cinemaserietv.it

Genny Urtis vittima di molestie dal cugino: “Avevo 6 anni, pensavo fosse un gioco”/ “Un trauma doloroso…” - Genny Urtis ha raccontato in passato delle molestie subite dal cugino, un evento che lo ha segnato e che dopo tempo ha superato. Segnala ilsussidiario.net