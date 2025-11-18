Da stasera il Grande Fratello 2025 è entrato nella fase del ‘tutti contro tutti’. Innanzitutto, sono stati separati Francesca e Simone. Inoltre, non ci saranno più immuni, fatta eccezione per Mattia Scudieri che ha preso l’immunità tramite la busta rossa aperta da Grazia Kendi. Ora è arrivato il momento di eleggere il primo finalista di questa edizione e non abbiamo aperto il nostro sondaggio. In sfida ci sono Francesca Carrara, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. Uno tra loro andrà direttamente in finale. Ma i concorrenti ancora non sanno che ci sarà questo importante risultato nella puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre 2025, con la decima puntata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Sondaggio televoto Grande Fratello 2025, chi sarà il primo finalista