Sondaggio televoto Grande Fratello 2025 chi sarà il primo finalista
Da stasera il Grande Fratello 2025 è entrato nella fase del ‘tutti contro tutti’. Innanzitutto, sono stati separati Francesca e Simone. Inoltre, non ci saranno più immuni, fatta eccezione per Mattia Scudieri che ha preso l’immunità tramite la busta rossa aperta da Grazia Kendi. Ora è arrivato il momento di eleggere il primo finalista di questa edizione e non abbiamo aperto il nostro sondaggio. In sfida ci sono Francesca Carrara, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. Uno tra loro andrà direttamente in finale. Ma i concorrenti ancora non sanno che ci sarà questo importante risultato nella puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre 2025, con la decima puntata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Altre letture consigliate
Grande Fratello, sondaggi televoto 10 novembre: https://blstg.news/eXUe/ Uno dei quattro concorrenti al televoto sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima settimana. I risultati del sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree in questi gio - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Donatella, Francesco e Jonas. #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha vs Domenico e incognita Giulia, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera - L'ottava puntata stagionale del reality show su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: le nomination, chi si salva e chi è a rischio. Come scrive libero.it
Sondaggi Grande Fratello televoto stasera 17 novembre: ecco chi rischia di uscire! - Grande Fratello 2025, televoto del 17 novembre: la situazione dei sondaggi e chi rischia di più Manca sempre meno alla ... Secondo tuttosulgossip.it
Sondaggi Grande Fratello del 17 novembre, chi rischia l’eliminazione definitiva - I numeri parlano chiaro: i sondaggi del Grande Fratello del 17 novembre indicano il nome di uno dei concorrenti che stasera potrebbe uscire ... Come scrive dilei.it