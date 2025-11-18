Sondaggio televoto Grande Fratello 2025 chi sarà il primo finalista

Latuafonte.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da stasera il Grande Fratello 2025 è entrato nella fase del ‘tutti contro tutti’. Innanzitutto, sono stati separati Francesca e Simone. Inoltre, non ci saranno più immuni, fatta eccezione per Mattia Scudieri che ha preso l’immunità tramite la busta rossa aperta da Grazia Kendi. Ora è arrivato il momento di eleggere il primo finalista di questa edizione e non abbiamo aperto il nostro sondaggio. In sfida ci sono Francesca Carrara, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. Uno tra loro andrà direttamente in finale. Ma i concorrenti ancora non sanno che ci sarà questo importante risultato nella puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre 2025, con la decima puntata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

sondaggio televoto grande fratello 2025 chi sar224 il primo finalista

© Latuafonte.com - Sondaggio televoto Grande Fratello 2025, chi sarà il primo finalista

Altre letture consigliate

sondaggio televoto grande fratelloGrande Fratello, sondaggi televoto: Rasha vs Domenico e incognita Giulia, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera - L'ottava puntata stagionale del reality show su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: le nomination, chi si salva e chi è a rischio. Come scrive libero.it

sondaggio televoto grande fratelloSondaggi Grande Fratello televoto stasera 17 novembre: ecco chi rischia di uscire! - Grande Fratello 2025, televoto del 17 novembre: la situazione dei sondaggi e chi rischia di più Manca sempre meno alla ... Secondo tuttosulgossip.it

sondaggio televoto grande fratelloSondaggi Grande Fratello del 17 novembre, chi rischia l’eliminazione definitiva - I numeri parlano chiaro: i sondaggi del Grande Fratello del 17 novembre indicano il nome di uno dei concorrenti che stasera potrebbe uscire ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Televoto Grande Fratello