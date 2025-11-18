Sondaggio del Napoli per Norton-Cuffy del Genoa

Il Napoli segue con interesse il giocatore inglese dei grifoni. La dirigenza partenopea sonda il mercato per trovare elementi da inserire nella rosa di Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

