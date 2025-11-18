Sondaggio del Napoli per Norton-Cuffy del Genoa
Il Napoli segue con interesse il giocatore inglese dei grifoni. La dirigenza partenopea sonda il mercato per trovare elementi da inserire nella rosa di Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Norton-Cuffy è costato 4mln, ora vale 5 volte di più dopo l'interesse del Napoli - Cuffy piace molto al Napoli, ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Riporta tuttonapoli.net
GdS – Napoli, non solo Norton-Cuffy: gli azzurri seguono anche un altro giocatore del Genoa - Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe espresso un gradimento relativo a Morten Wetche Frendrup, centrocampista danese del ... Lo riporta iamnaples.it