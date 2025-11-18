Solidarietà al lavoratore del settore ambiente coinvolto in un incidente a Colorno
Fit Cisl Parma esprime solidarietà al lavoratore del settore ambiente coinvolto nell’incidente di questa mattina a Colorno: l'ennesimo, fortunatamente questa volta con conseguenze non gravissime, che ha coinvolto un lavoratore della raccolta dei rifiuti mentre svolgeva il proprio lavoro lungo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Non sapevo di questa violentissima vicenda. Solidarietà al lavoratore, vittima di una condotta che credevamo, nel 2025, oramai irripetibile. Chi tocca il Comune tocca ogni cittadino, aggredisce vilmente ognuno di noi . - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà di VdA Aperta ai lavoratori Telecontact Vai su X