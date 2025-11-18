Slovacchia proteste contro il governo di Fico | decine di migliaia in piazza sotto la pioggia

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Slovacchia lunedì 17 novembre, sfidando la pioggia e le basse temperature nella capitale Bratislava e in altre città. La gente, approfittando dell’anniversario della Rivoluzione di Velluto del 1989 che pose fine a decenni di regime comunista in Cecoslovacchia, ha espresso il suo disappunto contro il primo ministro populista Robert Fico e le sue politiche filo-russe. “ Ne abbiamo abbastanza di Fico ”, “Vogliamo un cambiamento” e “ Dimettiti ” gli slogan dei manifestanti. “La verità e l’amore devono prevalere sulle menzogne e sull’odio”, riportava uno striscione tra la folla, ricordando le parole del defunto presidente ceco Vaclav Havel che sono diventate il motto della rivoluzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

