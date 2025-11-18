Slitta a dopo l' Epifania l' aumento della tariffa giornaliera da 2,50 a 4 euro per il parcheggio in centro
L’aumento della tariffa giornaliera dei parcheggi di via Michelangelo, via Bassani Pavone, via Ferrari e tutti quelli che ricadono in quelle che sono definite “aree di risulta” (terminal bus, area bingo e la restante parte dell’area che si trova di fronte alla stazione centrale), non ci sarà fino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
