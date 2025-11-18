Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg5 “Sir Elton, il Cavaliere della Musica”) Non è uno speciale ruffiano di quelli fatti per accontentare il grande pubblico di Canale 5 quello curato da Susanna Galeazzi con Paolo Giordano andato in onda in terza serata sulla rete top del Biscione, che ha totalizzato quasi il 17% di share con 800mila spettatori circa. Il fil-rouge sono le canzoni che prendono per mano il pubblico e lo tengono incollato per quasi tre quarti d’ora. Il primo a dichiararsi gay, il primo a rivoluzionare le immagini della rockstar, contrapponendo alla trasgressione le melodie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - “Sir Elton, il Cavaliere della Musica”: il tributo fa volare Canale 5