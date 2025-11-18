Sir 3 installata la prima pensilina di fronte al Cornaro

Padovaoggi.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa due anni fa, nell’area di fronte al liceo Cornaro, fu avviato il primo cantiere dell’intera linea Sir3. Proprio lì, in questi giorni, è stata installata la prima delle nuove pensiline della linea Sir3. «Qui si vede lo stato di avanzamento maggiore dell’opera. Le piattaforme sono ormai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

