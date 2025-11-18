Sir 3 installata la prima pensilina di fronte al Cornaro
Circa due anni fa, nell’area di fronte al liceo Cornaro, fu avviato il primo cantiere dell’intera linea Sir3. Proprio lì, in questi giorni, è stata installata la prima delle nuove pensiline della linea Sir3. «Qui si vede lo stato di avanzamento maggiore dell’opera. Le piattaforme sono ormai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
