Sinner non ne può più gli basta una frase | così zittisce tutti

Jannik Sinner, dopo aver vinto per l'ennesima volta le ATP Finals, sembra essersi preso anche qualche rivincita in particolare. Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento, che nel corso della sua carriera ha dimostrato in davvero molteplici occasioni di poter realizzare imprese uniche nel loro genere e tutt'altro che facilmente raggiungibili da parte di chiunque. Il tennista altoatesino, ad esempio, di recente ha vinto per la seconda volta consecutiva le ATP Finals. Farlo in Italia, però, chiaramente per lui che è italiano ha tutto un altro gusto. C'è riuscito battendo il grande rivale e numero uno al mondo Carlos Alcaraz, peraltro senza perdere neanche un set di gioco.

