Sinner come un Jedi | La racchetta è una spada laser E non abbiamo ancora visto nulla
Ha ragione Adriano Panatta: Jannik Sinner ormai non sembra più un tennista, ma un guerriero Jedi in missione permanente. La sua racchetta? Poco più di un pretesto: nelle sue mani diventa una spada laser, capace di tagliare il tempo di reazione degli avversari, piegare le geometrie del campo e riscri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
