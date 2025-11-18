Sinner come un Jedi | La racchetta è una spada laser E non abbiamo ancora visto nulla

Ilgiornaleditalia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ragione Adriano Panatta: Jannik Sinner ormai non sembra più un tennista, ma un guerriero Jedi in missione permanente. La sua racchetta? Poco più di un pretesto: nelle sue mani diventa una spada laser, capace di tagliare il tempo di reazione degli avversari, piegare le geometrie del campo e riscri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

