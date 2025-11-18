Sindacati | rottura sull' ex Ilvasciopero

20.00 "Abbiamo rotto, abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da domani,con assemblee. Perché i nostri dubbi sono diventate certezze.E'un disastro". Così il segretario generale della Uilm,Rocco Palombella,al termine dell'incontro su l'ex Ilva a Palazzo Chigi, riferendo la decisione dei sindacati e sostenendo che "il piano porta alla chiusura dell' ex Ilva.E'mancato il senso di responsabilità delle istituzioni e del governo" "Abbiamo chiesto di ritirare il piano e far intervenire direttamente la premier Hanno detto no"dice De Palma,Fiom-Cgil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Lo sciopero generale del 28 novembre indetto dai COBAS procede nonostante la rottura con la Cgil, che ha fissato una data diversa. #Sindacati - facebook.com Vai su Facebook

E' rottura tra governo e sindacati sull'ex-Ilva. L'incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto. Unica conferma è l'aumento del numero di lavoratori in cassa integrazione che dal 15 novembre saliranno a 5.700 e da gennaio a 6.000 Vai su X

Sindacati, a Roma 'rottura sull'ex Ilva, è sciopero' - Rocco Palombella segretario generale Uilm, 'a partire da domani. Scrive rainews.it

Ex Ilva: sindacati, rottura del tavolo con il Governo e sciopero da domani - L'esecutivo ha chiarito in una nota che non ci sarà un'estensione ulteriore della Cassa integrazione e ha manifestato la propria disponibilità a tenere aperto il confronto ... Segnala msn.com

Ex Ilva, rottura sindacati-Governo: sciopero di 24 ore - Rottura tra governo e sindacati sull'Ex Ilva dopo l'incontro a Palazzo Chigi: sciopero di 24 ore a partire da mercoledì 19 novembre. Da msn.com