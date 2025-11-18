Sindacati-governo rottura sull’ex Ilva | via allo sciopero

Lettera43.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Abbiamo rotto, abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da domani, con assemblee. Perché i nostri dubbi sono diventate certezze. È un disastro». Sono le parole del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, al termine dell’ incontro sull’ex Ilva a Palazzo Chigi: il sindacalista, denunciando la mancanza di «senso di responsabilità delle istituzioni e del governo», ha detto che il piano dell’esecutivo «porta alla chiusura» dell’impianto. «Abbiamo chiesto alla presidenza del Consiglio di sospendere, di ritirare il piano e di fare intervenire direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sindacati governo rottura sull8217ex ilva via allo sciopero

© Lettera43.it - Sindacati-governo, rottura sull’ex Ilva: via allo sciopero

News recenti che potrebbero piacerti

Ex Ilva: sindacati, rottura del tavolo con Governo e da domani 24 ore di sciopero -2- - L'incontro tra Governo e sindacati e' iniziato alle 15 e dopo una pausa di oltre un'ora si e' arrivati ... Si legge su ilsole24ore.com

sindacati governo rottura sull8217exEx Ilva: sindacati, rottura del tavolo con il Governo e sciopero da domani - L'esecutivo ha chiarito in una nota che non ci sarà un'estensione ulteriore della Cassa integrazione e ha manifestato la propria disponibilità a tenere aperto il confronto ... Lo riporta msn.com

sindacati governo rottura sull8217exEx Ilva, rottura del negoziato col governo, i sindacati proclamano lo sciopero - È fallito il tavolo del governo con i sindacati per trovare una soluzione ai seimila dipendenti dell’ex Ilva per cui adesso si staglia all’orizzonte la cassa integrazione, per alcuni già dalla prossim ... Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Sindacati Governo Rottura Sull8217ex