Sindacati-governo rottura sull’ex Ilva | via allo sciopero

«Abbiamo rotto, abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da domani, con assemblee. Perché i nostri dubbi sono diventate certezze. È un disastro». Sono le parole del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, al termine dell’ incontro sull’ex Ilva a Palazzo Chigi: il sindacalista, denunciando la mancanza di «senso di responsabilità delle istituzioni e del governo», ha detto che il piano dell’esecutivo «porta alla chiusura» dell’impianto. «Abbiamo chiesto alla presidenza del Consiglio di sospendere, di ritirare il piano e di fare intervenire direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sindacati-governo, rottura sull’ex Ilva: via allo sciopero

