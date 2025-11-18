Simone Uggetti l’ex sindaco di Lodi arrestato e assolto | I magistrati non pagano mai ma voterò no alla riforma

Lodi, 18 novembre 2025 – Simone Uggetti ha 52 anni. Quando ne aveva 43 era sindaco di Lodi per il Pd e una mattina, quando un ufficiale della Finanza ha suonato alla porta, pensava di dover firmare l’autorizzazione a un Tso, non di finire in carcere con l’accusa di aver aggiustato il bando per la gestione di una piscina. Assolto definitivamente nel 2023, ha drasticamente cambiato vita. Non più politico, ma imprenditore digitale. La sua città gli ha restituito qualcosa, quando la mattina del primo novembre, nella grande piazza porticata, in seicento, metà in piedi, hanno ascoltato la sua vicenda raccontata in un libro appena uscito: ‘Storia di un sindaco da San Vittore all’assoluzione’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Simone Uggetti, l’ex sindaco di Lodi arrestato e assolto: “I magistrati non pagano mai, ma voterò no alla riforma”

