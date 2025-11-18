‘Simbolo dell’ingiustizia’ | la madre di Luana D’Orazio esplode dopo l’assoluzione del manutentore

Luana D’Orazio rimase intrappolata nell’orditoio di un’azienda di Montemurlo. Il tribunale di Prato ha assolto «per non aver commesso il fatto» Mario Cusimano, tecnico manutentore imputato per la morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia tessile di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 nell’orditoio dell’azienda di Montemurlo. La sentenza, emessa dal giudice Jacopo Santinelli al termine del processo di primo grado, chiude completamente la posizione dell’unico imputato rimasto dopo i patteggiamenti dei due titolari della ditta, Daniele Faggi e Luana Coppini. La decisione assolve Cusimano dalle accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, per le quali il pubblico ministero Vincenzo Nitti aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Simbolo dell’ingiustizia’: la madre di Luana D’Orazio esplode dopo l’assoluzione del manutentore

